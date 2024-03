Ordina prodotti e vestiti online, a casa le arriva anche una provetta di sangue umano

Facendo acquisti online, si sa, c'è sempre il rischio di incappare in qualche brutta sorpresa. Può capitare di ricevere un prodotto diverso da quello ordinato o già danneggiato, ma a volte nei pacchi si può trovare anche qualcosa di decisamente inaspettato. È il caso di Anna Elliot, una ragazza residente in Tennessee, negli Stati Uniti, che nei giorni scorsi ha pubblicato su TikTok in cui mostra l'insolito contenuto del suo ordine. Tra alcuni capi d'abbigliamento e altri accessori ordinati su Shein dalla giovane, c'era anche dell'altro: un barattolo di fagioli e una provetta di sangue. Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore, accumulando migliaia di visualizzazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo Anna si è rivolta alla società di analisi del sangue riportata sulla fiala e ha contattato il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), che ha classificato l'accaduto come un "incidente con grave rischio biologico". Il caso ha alimentato il dibattito tra gli utenti, a cui Anna ha consigliato vivamente di controllare sempre i pacchi ricevuti e il loro contenuto.

Shein si è subito scusata con la ragazza, chiarendo che i pacchi vengono sempre sotto posti a rigorosi controlli di qualità prima di lasciare i propri magazzini e che, al momento della spedizione, il suo conteneva soltanto gli articoli ordinati dal cliente. Ma allora cosa è successo? Secondo la stessa Anna Elliot il pacco potrebbe essere stato manomesso dopo aver lasciato i magazzini del colosso, sottolineando come i prodotti in più, ossia il sangue e i fagioli, fossero entrambi provenienti dagli Stati Uniti. Anche FedEx, la compagnia incaricata di effettuare la spedizione, si è scusata per l'accaduto, assicurando di aver avviato un'indagine interna per far luce sulla vicenda.