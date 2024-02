Salvano cinghiale in una battuta di caccia e decidono di adottarlo

In una battuta di caccia si sono imbattuti in un cucciolo di cinghiale che si era separato dal suo branco, ma invece di ucciderlo hanno deciso di portarlo a casa e accudirlo. Adesso dopo più di un anno l'animale, che è stato chiamato Oscar, è ancora con loro nonostante sia cresciuto e sia arrivato a pesare 80 chili. La coppia belga che ha deciso di adottarlo lo tratta esattamente come si fa con un cane o un qualsiasi animale domestico.

Oscar può girare liberamente per casa, che si trova nella città di Laneuville, e ha anche un suo divano personale, con cuscini e coperta a sua disposizione per difendersi dal freddo. "Non avevamo programmato di tenerlo qui, ma di salvarlo e poi liberarlo, ma ci siamo affezionati a lui", ha detto Tiffany Pierre, moglie di Gregory Guiot, il cacciatore che ha scoperto l'animale. Oscar era stato portato inizialmente in una fattoria di addestramento, ma si rifiutava di mangiare e nel giro di una settimana i Guiot sono stati chiamati a recuperarlo.

A quel punto la coppia ha deciso di tenerlo comunque con sé, e le loro cure si sono rivelate più efficaci di quelle degli addestratori. Ora Oscar ha un appetito vorace e ha imparato ad avvisare i suoi proprietari quando ha bisogno di fare i bisogni, in modo che può essere lasciato uscire in giardino o portato a spasso. Tiffany ha confessato di essersi talmente affezionata all'animale che alcune notti dorme insieme a lui. "Non riesce a dormire da solo, anche se mi allontano per fare la doccia a volte è difficile per lui. Grégory dorme da solo al piano di sopra, quindi penso che Oscar debba avere una sorta di complesso di Edipo".