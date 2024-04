La parete "trasuda sangue", ma in realtà è miele: la scoperta choc di una bambina

Continuava a ripetere che in soffitta ci fosse "un qualche tipo di mostro" per gli strani rumori che sentiva ogni notte provenire dall'alto della propria camera. Decisi alla fine a capire perché la loro bimba di quattro anni fosse così spaventata, due genitori della Carolina del Nord (Stati Uniti) hanno scoperto un enorme alveare con più di 50mila api all'interno.

"Era buio e il miele sembrava sangue"

"C'erano fiumi di api e il muro dove l'alveare era attaccato trasudava miele. Ma sembrava sangue perché era molto, molto buio, e si vedeva soltanto un liquido rosso scorrere lungo le pareti rosa di mia figlia", ha dichiarato al Guardian Massis Class, la madre della bimba. La vicenda, raccontata dalla donna su Tiktok, è presto diventata virale.

La scoperta è stata possibile grazie ad una telecamera termica installata da una ditta di disinfestazioni chiamata dalla famiglia. "Appena l'apicoltore ha battuto il martello contro la parete - ha raccontato la donna - migliaia e migliaia di api sono sciamate fuori come in un film horror". Gli esemplari - di specie mellifera, la più diffusa al mondo - sono stati trasferiti in un santuario per api. Il peso dell'alveare, rimosso con cautela, è da record: ben 100 libbre, ovvero più di 45 chili.