La parodia di Barbie con i volti dei politici italiani

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Daniela Santanchè. E ancora, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Gli esponenti del governo e i leader delle opposizioni diventano protagonisti del mondo di Barbie, il film campione di incassi, in una parodia: "Georgie", questo il nome dato al fantastico mondo della premier nel video ironico, è stato realizzato con l'intelligenza artificiale, la tecnologia face swap per sostituire i volti (Meloni al posto di Margot Robbie, Salvini al posto di Ryan Gosling). I testi sono gli stessi del film di Greta Gerwig, le scene esattamente quelle di Barbie, mentre i volti sono stati sostituiti con quelli della scena politica italiana.

Giorgia Meloni come Barbie, Matteo Salvini platinato come Ken che prova a entrare nelle sue grazie e non dimentica di portare i pattini a rotelle, Ignazio La Russa come Ken rivale, la ministra Santanchè come Barbie mora, e poi Giuseppe Conte in partecipazione speciale nel ruolo 'fluido' di Allan, Elly Schlein al posto di America Ferrera e Maurizio Gasparri come ceo di Mattel.

Il video è stato realizzato da Ceci n'est pas une AI, account italiano su YouTube, che risulta attivo da aprile 2023 e promette di applicare la creatività con video generati dall'intelligenza artificiale e con l'utilizzo di programmi open source Stable diffusion. Il risultato è decisamente divertente, ironico più che irriverente.