Ha trovato casa il gatto da 18 chili che cercava una padrona per dimagrire

Ha trovato casa Patches: l'enorme gatto del peso di oltre 18 chilogrammi è stato adottato dopo che per mesi il rifugio per animali di Richmond in Virginia cercava un nuovo proprietario che potesse aiutarlo a mantenere la sua dieta speciale e portarlo a un peso sano.

Il soffice gatto bianco descritto come "gloriosamente goloso" non è il gatto più grasso della storia. Secondo il Guinness World Records, il gatto più pesante mai registrato era Himmy, che nel 1986 pesava 20 chili e doveva essere trasportato su una carriola. L'istituto di registrazione non tiene più traccia della categoria per evitare di incoraggiare i proprietari di animali domestici a mantenere i loro animali a pesi malsani.