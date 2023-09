Le pecore affamate che hanno mangiato 100 kg di marijuana

Rimaste senza cibo a causa delle inondazioni provocate dal passaggio della tempesta Daniel sulla Grecia, un gregge di pecore ha ben pensato di modificare il menù, accontentandosi di quello che c'era in giro. Cercando qualcosa da mangiare le pecore si sono introdotte in una serra che produce cannabis medicinale vicino alla città di Almyros, in Tessaglia, consumando circa 100 kg di marijuana.

Dopo l'insolita abbuffata, è stato il pastore a notare che le pecore avevano iniziato a comportarsi in modo strano, ma il vero dramma è per il proprietario del terreno e della serra. La pianura in cui si trovano è già stata devastata dalla tempesta Daniel, le piante nella serra erano le ultime rimaste dopo l'alluvione: "Avevamo già perso tutto - ha raccontato ai media locali - e adesso una mandria di pecore si è mangiato tutto ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere"

A inizio settembre la tempesta Daniel si è abbattuta sul Mediterraneo, provocando inondazioni soprattutto in Grecia, Turchia, Bulgaria e Libia, il Paese maggiormente colpito con migliaia di decessi, soprattutto nella zona di Derna.

Continua a leggere su Today...