L'uomo che se ne va in giro con la Batmobile (e viene multato)

Il giro che non ti aspetti. Un uomo di 63 anni è stato multato con 1.000 rubli di multa per aver fatto un giro per Mosca in una "batmobile". Sì, se ve lo state chiedendo è esattamente la riproduzione fedele della macchina di Batman. Secondo le ricostruzioni della polizia la macchina avrebbe ostacolato il passaggio di altri veicoli a Smolenskaya Square, nel centro della capitale russa, violando così il codice della strada russo.

Ma non è il primo caso che si verifica a Mosca. Già nel 2020 un 32enne era stato fermato a bordo di un'altra "batmobile".

