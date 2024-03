Perché nei supermercati adesso vietano di pesare le uova di Pasqua

Se al supermercato avete visto qualcuno pesare le uova di Pasqua sulle bilance di frutta e verdura, non avete avuto le traveggole. La "moda" ha preso piede perché vari video tutorial, diventati virali su TikTok, hanno mostrato come in base al peso si possa capire quale sia la sorpresa contenuta all'interno.

La trovata non è però piaciuta ai supermercati, e quindi stanno spuntando vari cartelli del tipo "Si informa la clientela che è assolutamente vietato pesare le uova di Pasqua". Non esiste una legge che vieta di pesare l'uovo Kinder, come è facile intuire. Si può chiedere di non usare le bilance del reparto ortofrutta ma se, per assurdo, ci si porta una bilancia da casa si può pesare anche un intero supermercato, ad avere tanto tempo a disposizione.

In rete fanno il pieno di condivisioni i post e i video con gli elenchi delle uova dei marchi più noti: in base al peso preciso, si può sapere qual è il gadget contenuto all'interno. Pesando le uova nella bilancia del supermercato prima di acquistarle è possibile cercare e cercare, fino a quando non si trova quella col peso della sorpresa desiderata.

Volete l'ambito orsetto Thun? L'uovo pesa 510 grammi. La nipotina è una fan della sirenetta Ariel? L'uovo "giusto" pesa 505 grammi. Rapunzel? 570 grammi, e così via. Uno dei più ambiti è Goku. Il peso dell'uovo di cioccolato è la tendenza social della Pasqua 2024. Nei prossimi 20 giorni, nonostante i divieti, le pesate per evitare delusioni al termine del pranzo di Pasqua al momento dell'apertura delle uova, continueranno. E' l'unica certezza. Ma occhio alla beffa: ad esempio, il trucco non funziona con giochi simili tra loro, come nel caso delle Winx o delle Hot Wheels. Hanno lo stesso peso.