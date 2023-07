Pilota si sente male e una passeggera fa atterrare l'aereo: il video del miracolo

Un pilota di un piccolo aereo ha avuto un malore mentre si trovava in volo ma una passeggera ha preso in mano la situazione, facendo atterrare il mezzo se pur con notevoli difficoltà e pericoli. spingendo un passeggero a prendere il controllo e fare un atterraggio di fortuna senza carrello di atterraggio all'aeroporto di Martha's Vineyard, hanno detto le autorità. Il fatto è successo all'aeroporto di Martha's Vineyard, un'isola della contea di Dukes, nello stato del Massachusetts (Usa). L'aereo, un Piper Meridian Turboprop a sei posti, era partito da Westchester, New York, nel primo pomeriggio. Doveva essere un viaggio di piacere, ma proprio poco prima della fine dell'itinerario una fatalità stava per trasformare una piacevole gita in tragedia.

Il malore in volo e il salvataggio miracoloso: il video

Nel percorso di avvicinamento all'aeroporto di Martha's Vineyard il pilota dell'aereo ha avuto un malore, come riferito il dipartimento di polizia di West Tisbury in una nota. Una passeggera di 68 anni ha quindi preso i comandi e ha fatto schiantare il velivolo nell'erba vicino a una pista. L'atterraggio violento ha causato la rottura a metà dell'ala sinistra dell'aereo, ha detto la polizia di stato. La donna ha riportato ferite lievi, mentre il pilota è stato estratti dall'aereo e portato in un ospedale di Boston in gravi condizioni.

La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando sull'incidente, come riportato dalla Cnn.

L'incidente alla vigilia dell'altro schianto di Martha's Vineyard, nel 1999

Sull'incidente c'è anche un dato curioso: si è verificato alla vigilia del 24esimo anniversario dello schianto in cui sono rimasti uccisi John F. Kennedy Jr., figlio dell'ex presidente Usa, sua moglie e sua cognata nel 1999, sempre nei pressi di Marthas'Vineyard. Il 16 luglio di quell'anno, infatti, un aereo Piper Saratoga pilotato dallo stesso Kennedy, che trasportava sua moglie Carolyn Bessette e la cognata Lauren Bessette, precipitò nell'Oceano Atlantico al largo dell'aeroporto in cui si è verificato l'ultimo incidente aereo.

Per fortuna gli esiti sono stati opposti. La successiva indagine concluse che Kennedy, che poteva volare solo con il bel tempo, aveva sofferto di "disorientamento spaziale", fatto che gli aveva fatto perdere il controllo dell'aereo mentre sorvolava l'oceano di notte.

