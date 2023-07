La foto del pipistrello gigante che sta spaventando il web

Un pipistrello a grandezza uomo? È quanto sembra mostrare la foto postata su Twitter da AlexJoestar622 e che sta facendo venire gli incubi a parecchi utenti social. Lo scatto ritrae un pipistrello appeso a testa in giù, nella tipica posizione in cui questi mammiferi sono soliti riposarsi e dormire. Dall'immagine si notano subito le notevoli dimensioni dell'animale, talmente grande da aver spinto alcune persone a chiedersi: "Ma è grande quanto una persona?".

Il pipistrello ritratto in foto è un esemplare di Volpe Volante (Pteropus vampyrus), una specie diffusa in Indocina, Indonesia e nelle Filippine. Proprio da quest'ultimo paese arriva la foto diventata virale su Twitter. Le Volpi Volanti sono tra le specie di pipistrelli più grandi del mondo, con la lunghezza della testa e del corpo tra i due e i tre metri e mezzo, un'apertura alare fino a 1,5 metri e un peso fino a un chilo. Sono per lo più fruttiferi, non attaccano l'uomo e sono spesso cacciati per la loro carne.

Date le notevoli dimensioni, non stupisce che qualcuno possa pensare che la foto ritragga un pipistrello grande quanto una persona, un vampiro in carne ed ossa. Tuttavia, piuttosto che trattarsi davvero di un pipistrello gigante, il fotografo è stato bravo a utilizzare i trucchi della prospettiva: questo gli ha permesso di forzare l'aumento delle dimensioni dell'animale, facendolo passare per un mammifero gigantesco. Obiettivo raggiunto, a quanto pare: il tweet conta 234mila like e più di 6mila commenti di persone che molto probabilmente avranno avuto qualche incubo notturno dopo aver visto la foto.

