Pizza all’ananas in uno storico locale di Napoli: scoppia la bufera

La notizia della pizza all'ananas nel menù dello storico locale napoletano di Gino Sorbillo di via dei Tribunali ha letteralmente fatto impazzire il web, scatenando una serie di commenti da parte di molti dei suoi quasi 14mila followers. "Lasciamola agli americani" scrivono, oppure "la vera pizza è un'altra" dicono e poi "va benissimo negli Usa e in Inghilterra ma a Napoli lasciamo la tradizione. Napoli è la capitale indiscussa della pizza nelle sue versioni storiche e con ingredienti di base semplici, come un tempo". "È una pizza buona rispetto alla quale ci sono troppi pregiudizi: io dico che bisogna provare prima di giudicare”, risponde Sorbillo.

Prevedendo le reazioni il famoso pizzaiolo nel video pubblicato sul suo profilo Instagram prima di assaggiarla dice: "Ragazzi non vi scatenate, non mi fate nero, io sono legato alla tradizione però voglio provarla perché l'ho messa nel mio menù". Poi "ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis". E così fioccano i commenti, tra chi si schiera a favore (pochi) e chi contro (molti), c’è persino chi grida (si fa per dire) "W la margherita tutta la vita".