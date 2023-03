Uno pneumatico rimbalza in autostrada e colpisce l'auto che vola via

Una gomma allentata che si stacca da un furgoncino e fa volare l'auto in aria: una scena ripresa dall'auto che seguiva ed è diventata virale sui social. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato che non ci sono stati feriti gravi in ​​seguito all'incidente.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX