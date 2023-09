Polizia irrompe per un "omicidio di massa" ma era solo una lezione di yoga

La polizia ha fatto irruzione nel luogo in cui era stato denunciato un "omicidio di massa", con decine di cadaveri sul suolo. Ma in realtà al loro arrivo gli agenti hanno scoperto che si trattava semplicemente di una lezione di yoga, con i partecipanti che stavano meditando in posizione distesa, come spesso si fa nella pratica di questa disciplina. È accaduto a Chapel St Leonards, in Inghilterra. A raccontarlo è stato il Seascape Cafe, il bar nel quale è avvenuta l'irruzione, che ha spiegato sulla sua pagina Facebook che qualcuno aveva "segnalato un'uccisione di massa" dopo aver visto delle persone a terra all'interno dell'edificio.

"Se qualcuno ha sentito le sirene della polizia a Chapel St Leonards alle 21.30 di ieri sera, si rassicuri...", ha avvertito il bar nel raccontare la storia. "Gli agenti stavano andando all'Osservatorio dopo che qualcuno aveva segnalato un omicidio di massa nel nostro edificio, avendo visto diverse persone stese sul pavimento, che in realtà si è rivelato essere la classe di yoga in meditazione". "Grazie alla polizia del Lincolnshire per la sua pronta risposta. Non riesco a immaginare nemmeno per un momento cosa gli sia passato per la testa durante il tragitto", ha aggiunto il bar. "Non siamo parte di nessun culto folle, statene certi", ha assicurato ironicamente.

