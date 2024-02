"C'è un uomo armato": la polizia fa irruzione, ma è solo una bacchetta di Harry Potter

Paura in un hotel di Enderby, in Inghilterra. I gestori della struttura hanno notato la presenza di un uomo "sospetto", che "con un grosso coltello in mano" si aggirava nei pressi dell'ascensore, decidendo così di allertare immediatamente le forze dell'ordine.

Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno fatto prontamente irruzione nella struttura, ma di fronte si sono ritrovati nient'altro che un fan entusiasta di Harry Potter. Il "grosso coltello" era in realtà l'iconica bacchetta della saga, con la quale l'uomo gironzolava tranquillamente.

La vicenda, riportata dall'Independent, è stata commentata su Facebook anche da Nick Ward, uno degli agenti che ha partecipato all'operazione. "Dopo alcune domande abbiamo subito stabilito che si trattava di un fan di Harry Potter con la bacchetta magica", ha spiegato. "Per fortuna non è stato causato alcun danno e non c'era traccia di Voldemort".