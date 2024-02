Il poliziotto che si traveste da orsetto di San Valentino per fermare i narcos 

Approfittando del giorno di San Valentino, la polizia peruviana ha escogitato un piano a dir poco bizzarro per arrestare alcuni presunti spacciatori. Un agente del Grupo Terna si è travestito da orsetto di peluche e ha inscenato una dichiarazione d'amore tra le vie del quartiere San Martín de Porres, a Lima, uno stratagemma che ha permesso ai poliziotti di passare inosservati e portare a termine l'operazione con successo.

L'operazione antidroga ha portato all'arresto di due donne, madre e figlia, e al sequestro di oltre 1.000 involucri di pasta di cocaina. La polizia nazionale peruviana ha pubblicato sui social il filmato che mostra i momenti cruciali del piano: l'agente travestito dall'orso che porta a destinazione d'amore attende l'uscita di casa di una donna, sospettata di essere in possesso di sostanze stupefacenti. Una volta fermata, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, trovando diversi sacchi pieni di droga, già divisa in involucri e pronta per la vendita. Le due donne coinvolte sono state arrestate con l'accusa di spaccio di droga.

Gli arresti sono avvenuti nel distretto di San Martín de Porres, uno di quartieri di Lima in cui lo scorso settembre è stata dichiarata una situazione di emergenza a causa dell'insicurezza pubblica e della violenza. Oltre al video, la polizia ha pubblicato sui social anche in meme ironico con le immagini dell'operazione accompagnate da diversi slogan come #sanvalentin2024, #HugsForAll e "Chi ti ama ti cerca".