Attrice si finge morta, poi viene fuori la verità (ma è per una buona causa)

Prima l'annuncio della morte, a causa di un cancro all'utero, poi la smentita sui social e l'inizio della bufera. Sta facendo molto discutere in India il caso di Poonam Pandey, attrice, modella e influencer molto nota nel Paese asiatico, che ha finto il suo decesso soltanto per poi rivelare che si trattava di una trovata nell'ambito di una campagna per sensibilizzare sulla prevenzione col Pap test.

La notizia della sua morte era comparsa sul suo profilo Instagram alcuni giorni fa: "Poonam Pandey ha combattuto con coraggio la malattia ed è morta", recitava un comunicato pubblicato sui social. Un triste annuncio che ha scatenato un'ondata di cordoglio tra i suoi follower, oltre 1 milione 300mila, con centinaia di messaggi in suo ricordo. Quotidiani cartacei e online avevano riportato la notizia, anche la sua pagina di Wikipedia era già stata aggiornata, ma poi, a 24 ore dall'annuncio, il colpo di scena, con la donna che ricompare sui social: "Scusate, sono ancora viva, ma l'ho fatto per una buona causa", ha dichiarato l'attrice in un filmato, invitando le donne a effettuare il Pap test e a tenere sotto controllo le proprie condizioni.

Una decisione che però non è stata ben accolta dagli utenti. In molti l'hanno accusata di volersi fare pubblicità con una scelta "non etica" e di avere trattato con superficialità temi come la morte e il tumore all'utero, che in India uccide ogni anno circa 77mila donne ed è secondo per frequenza soltanto a quello al seno. L'agenzia Schbang, che si occupa di curare l'immagine di Poonam Pandey, si è scusata per aver pianificato la morte dell'attrice: "Il nostro intento - si legge in un comunicato - era quello di aumentare la consapevolezza sul cancro. Vogliamo porgere le nostre più sentite scuse, sopra a coloro che hanno affrontato o hanno avuto una persona cara con qualsiasi tipo di cancro. Molti non lo sanno, ma la madre di Poonam ha coraggiosamente combattuto il cancro. Avendo affrontato le sfide della lotta contro una malattia come questa da vicino, capisce l'importanza della prevenzione e la criticità della consapevolezza, soprattutto quando esistono delle cure e delle forme di prevenzione".

Intanto il caso ha scatenato un acceso dibattito in tutto il Paese. Da un lato c'è chi contesta la scelta di "ingannare" le persone con una notizia così tragica, "scherzando" con la morte e con la malattia, ma c'è anche chi la difende e ha apprezzato la "mossa" audace, che ha comunque portato attenzione su una tematica importante come il cancro all'utero.