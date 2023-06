Il portellone dell’aereo si apre in volo: salvo un famoso cantautore

Volo da brividi per Tierry e il suo staff. L’aereo del cantante e cantautore brasiliano è stato costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di São Luís (Brasile) dopo che il portellone del velivolo si è aperto in volo. Impressionanti le immagini che stanno facendo il giro del web. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo un grande spavento per tutti.

Tierry de Araújo Paixão da Costa, noto solo come Tierry, ha composto grandi successi della musica brasiliana cantati da voci famosissime come Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Nel 2015 ha iniziato la sua carriera di cantante solista.

