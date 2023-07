Prova ad alzare 210 chili ma la sbarra gli spezza il collo, muore bodybuilder

Un bodybuilder è morto a causa di un terribile incidente avvenuto mentre cercava di sollevare 210chili di peso, con il bilanciere che gli ha spezzato il collo. Il 33enne Justyn Vicky era un influencer che faceva anche da consulente nutrizionale e personal trainer e ha 31mila follower su Instagram. Dopo l'incidente, avvenuto lo scorso 15 luglio, Justyn è stato trasportato d'urgenza all'ospedale locale con il collo rotto e la compressione critica dei nervi vitali che collegano il cuore e i polmoni. L'uomo è stato sottoposto a un'operazione d'emergenza ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei chirurghi per salvargli la vita, per lui non c'è stato nulla da fare.

Justyn, di East Java, Indonesia, cercava di sollevare il peso facendo uno squat con le gambe mentre il pesante bilanciere era appoggiato sulle sue spalle, ma faticava a stare in piedi. A un certo punto è caduto a terra e il bilanciere si lo ha colpito dietro la nuca, mentre alcune persone che si stavano allenando hanno assistito impotenti all'improvvisa scena. La palestra dove è avvenuta la tragedia ha scritto in un post su Instagram: "Justyn era più di un semplice esperto di fitness; era un faro di ispirazione, motivazione e sostegno incrollabile. La sua energia contagiosa e la sua genuina passione nell'aiutare gli altri a trasformare le loro vite ci hanno toccato profondamente. Attraverso innumerevoli allenamenti, parole di incoraggiamento e una guida compassionevole, è diventato una parte insostituibile dei nostri viaggi di fitness e della nostra famiglia di palestra".

L'amico Gede Sutarya ha scritto: "Vicky era una brava persona, educata e socievole. Condivideva sempre le conoscenze sulla palestra. Consigliava anche agli amici della palestra di essere prudenti e di non superare le proprie capacità durante l'allenamento".