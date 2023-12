Nel quartiere ricco Babbo Natale arriva in Porsche cabriolet

Uccle è uno dei quartieri più ricchi di Bruxelles, e così per i suoi bambini Saint Nicolas, che è una sorta di Babbo Natale del nord Europa, non poteva certo arrivare su una misera slitta. Il personaggio più amato da tutti i bambini è arrivato a bordo di una lussuosa Porsche decappottabile, con tanto di scorta della polizia.

L'evento è stato organizzato dai genitori di una scuola del quartiere (o meglio della Commune, così si chiamano le municipalità della capitale del Belgio), e ha scatenato forti polemiche in rete, soprattutto perché l'amministrazione locale (che ha messo a disposizione la polizia) è guidata dagli Ecolo, i Verdi belgi. "È una caricatura. È come essere in un altro mondo e in un'altra epoca. Il Comune non ha paura di una cattiva pubblicità, in un momento in cui si invoca la mobilità sostenibile e si tiene la Cop28. Se avessimo fatto un passo del genere e Ecolo fosse stato all'opposizione, saremmo stati coperti di insulti", è insorto Emmanuel De Bock, consigliere comunale dei centristi di DéFi.

Ma il sindaco di Uccle, Boris Dilliès, ha difeso la scelta. "Mi assumo la piena responsabilità". È una tradizione che risale a diversi anni fa e la presenza della polizia è una delle cose positive che la polizia fa per i cittadini", ha rivendicato. Il sindaco ha poi spiegato che il convoglio di Saint-Nicolas ha percorso "appena 100 metri", e l'auto "è stata messa a disposizione da un genitore della scuola".