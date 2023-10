A spasso per la città su un divano montato sul monopattino: 2mila euro di multa

Duemila euro di multa per il 15enne che girava per la città di Catania seduto su un divano montato su un monopattino elettrico. Il video pubblicato su TikTok da alcuni ragazzi è diventato subito virale e ha fatto il giro del web. I fatti risalgono all’8 ottobre scorso.

Gli agenti hanno individuato il giovane catanese, autore di quella che non può semplicemente considerarsi una bravata, perché come afferma la questura etnea il 15enne avrebbe potuto riportare serie lesioni in caso di caduta e provocare un incidente stradale. I poliziotti dopo aver identificato lo studente, senza alcun precedente, hanno comminato una multa a suo carico per un importo totale di 2mila euro, per utilizzo improprio dei monopattini elettrici. Individuati anche i ragazzi che hanno ripreso e pubblicato in rete il grottesco episodio.

