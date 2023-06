L'uomo che ha fatto amicizia con un pesce: "Ci incontriamo ogni estate"

Esistono legami molto improbabili, ma l'affetto di una profonda amicizia può superare ogni limite, anche quando sembrano insormontabili, come la differenza di specie. Stavolta l'animale in questione non è un classico cane o gatto, ma un pesce selvatico, divenuto ormai fedele amico di un sub, Rex Colubra. L'incredibile storia arriva da un lago nel Wisconsin, negli Stati Uniti, dove il quarantenne ha documentato a più riprese l'incredibile amicizia con il branzino, che lui ha deciso di chiamare Elvis.

Come ha raccontato lo stesso Rex ai media statunitensi, tutto è iniziato durante un'immersione effettuata nel lago nel settembre del 2021. In quell'occasione il sub ha notato lo strano comportamento di uno dei pesci: "Era una giornata come le altre, stavo nuotando e tutti i pesci venivano verso di me, ma ne ho visto uno che si avvicinava più degli altri. Non sembrava spaventato, neanche quando mi sono immerso, mi è rimasto sempre vicino". Due settimana dopo Rex è tornato nello stesso lago ed è stato subito avvicinato da Elvis, facilmente riconoscibile da una cicatrice sul fianco, probabilmente dovuta all'amo di un pescatore che, dopo averlo catturato, lo ha rigettato in acqua. "Sono tornato e gli ho dato dei gamberetti - ha raccontato Rex Colubra - da quel momento non mi perde mai di vista e mi segue ovunque".

Il 40enne, che nella vita gestisce una tipografia, ha anche studiato un richiamo specifico per segnalare la sua presenza a Elvis, una sorta di "grugnito" effettuato con la gola: "Lui viene subito a cercarmi - ha spiegato - ed è anche geloso degli altri pesci. Si mette letteralmente a combattere con loro se si avvicinano troppo". Un'amicizia davvero improbabile, che il sub documenta anche sulla pagina TikTok dedicata al suo amico "Elvis the small mouth". Ogni estate, o appena può, Rex torna nel lago del Wisconsin per fare visita a Elvis, facendo attenzione a non rivelare il nome della località, così da proteggere il suo amico. Infatti, da quando è iniziata la loro amicizia, non sono mancati gli spaventi: "La scorsa estate non lo trovavo e pensavo fosse morto - ha concluso Colubra - è il rischio che ogni anno. Sarei triste se Elvis venisse catturato, lui è mio amico".