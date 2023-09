Matrimonio finisce in rissa: "Smetti di guardare mia moglie"

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma la situazione al matrimonio è degenerata quando uno degli invitati, furioso, si è alzato dal tavolo del ristorante e ha aggredito il cantante che stava intrattenendo gli ospiti alla cerimonia. La sua colpa? A detta dell'invitato, qualche sguardo di troppo rivolto verso sua moglie. È successo in provincia di Napoli, e il video della lite durante la cerimonia è diventato virale in queste ore su TikTok, con la scena immortalata dai presenti e poi postata sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cantante, comprensibilmente imbarazzato, avrebbe definito lo sposo "insicuro", peggiorando così la situazione. "Ma che ho fatto? Sto solo cantando, me l'ha chiesta lei la canzone…", ha provato a spiegare il cantante mentre intonava un pezzo rivolto verso la donna (richiesto proprio da lei, secondo l'artista). Poco dopo, spazientito, ha detto rivolgendosi all'uomo che lo stava accusando per gelosia: "Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando".

Ed è così che alcuni parenti e altri invitati si sono avvicinati ai due, per provare a placare gli animi. Poi le immagini si interrompono, e chissà se alla fine gli animi si sono placati e la festa è andata avanti, oppure no.

Continua a leggere su Today.it...