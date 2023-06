L'autista butta una scolaresca giù dal pullman abbandonandola in strada

Non hanno apprezzato il suo stile di guida, così lui ha deciso di scaricarli su un ciglio della strada. Sembrerebbe essere questo il motivo per cui una scolaresca di giovani studenti e i loro genitori sono stati scaricati in mezzo a un campo in autostrada nella regione di Kaluga. Lo riporta il sito russo Gazeta. L'autista, secondo quanto riferito dai media del ministero dell'Interno, sarebbe fuggito in una direzione sconosciuta ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto riporta il canale Telegram del governatore del Kaluga Vladislav Shapsha, i bambini e i genitori stavano tornando da una gita in un centro ricreativo della regione. I poliziotti che hanno individuato la classe sul ciglio dell'autostrada hanno chiesto le dinamiche dell'avvenimento e - secondo quanto riferito - ci sarebbe stato un conflitto con l'autista. Il guidatore non avrebbe gradito dei commenti su sul stile di guida e avrebbe obbligato i bambini e i genitori a scendere dal mezzo. Le forze dell'ordine hanno chiamato un altro autobus per la classe, che al momento è tornata a Mosca senza problemi. Tutti i bambini stanno bene, ma le circostanze dell'avvenimento dovranno essere chiarite dalle autirità una volta individuata la posizione del conducente.