Chi è Ruttovibe, il tiktoker "rumoroso" fermato dai carabinieri davanti alla Camera

Fermato e identificato per un'emissione troppo "rumorosa" davanti a Montecitorio, a Roma. Protagonista della vicenda Cristian, l'influencer noto sui social come "Ruttovibe", che ha attirato l'attenzione dei carabinieri dopo aver ruttato fragorosamente davanti alla sede della Camera.

"Ruttovibe" fermato dai carabinieri a Montecitorio

Dopo un'ora di attesa il 24enne ha potuto riavere il suo documento, con le forze dell'ordine che hanno deciso di non prendere alcun provvedimento nei suoi confronti. Il giovane, intervistato dall'Ansa dopo la "performance" ha spiegato quanto avvenuto: "Ho un canale su TikTok, Instagram e YouTube in cui faccio queste cose per ridere ma mai per denigrare o danneggiare nessuno. Oggi l’ho fatto davanti a Montecitorio e sono stato identificato dai Carabinieri. Erano un po’ arrabbiati ma non ho proprio ben capito, mi hanno preso il documento e mi hanno fatto aspettare".

"Se è la prima volta che mi succede? - ha aggiunto il 24enne - No, una volta è capitato perché un mio amico si era messo a gridare davanti ai carabinieri e ci hanno fermati ma mai mi era successo per un rutto. Se rifarei quello che ho fatto? Magari un po’ più lontano da qui". "Ruttovibe" è tornato quindi libero (anche di ruttare), magari un po' più lontano da Montecitorio.