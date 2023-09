"Non c'è la Sardegna": l'errore denunciato nella nuova edizione del RisiKo

Nella nuova edizione del RisiKo manca la Sardegna. Il gioco di strategia più conosciuto in Italia fatto da dadi, carte, obiettivi e carri armati colorati, ha un errore nella sua ultima versione. I sardi appassionati del popolare gioco da tavolo hanno subito notato la cosa, segnalandola all'editore Spin Master ed Editrice giochi. A Cagliari c'è un RisiKo Club che organizza tornei durante tutto l'anno e già in passato il club del capoluogo aveva segnalato un errore analogo, ottenendo una correzione nelle edizioni successive. Ma la mancanza della Sardegna non è l'unica svista segnalata nella nuova edizione del RisiKo.

Gli errori nella nuova edizione del RisiKo

Anche in passato c'erano state "dimenticanze" sulla mappa del RisiKo, con ancora la Sardegna insieme alla Corsica protagoniste. Ne erano nate anche pagine Facebook, come quella chiamata "L'inammissibile dimenticanza di Corsica e Sardegna sulla mappa del Risiko".

Nell'ultima versione però ci sono altri errori geografici, come l'America centrale che confina solo con gli Stati Uniti occidentali e non con quelli orientali.

