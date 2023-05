Va in bagno, le cambiano il gate e sale sul volo sbagliato: "Sono finita dall'altra parte del mondo"

Una serie di errori e disattenzioni ha portato una donna in Giamaica, una destinazione diversa da quella che si aspettava. Mentre si trovava nel bagno dell'aeroporto, il gate del volo su cui si sarebbe dovuta imbarcare la signora Beverly Ellis-Hebard è cambiato all'ultimo minuto. Beverly non si è accorta della modifica ed era convinta di trovarsi all'imbarco per il volo verso Filadelfia, in Pennsylvania, dove era diretta. Ma la storia è andata diversamente, come raccontato dalla protagonista alla Abc7.

"Ero anche senza passaporto"

La disavventura di Beverly Ellis-Hebard si svolge all'aeroporto di Jacksonville. "Sono cose che non dovrebbero mai accadere", ha commentato la signora. La donna viaggia abitualmente tra Filadelfia e Jacksonville proprio nei giorni scorsi stava percorrendo la tratta mentre era in convalescenza da un intervento chirurgico alla schiena.

La donna, consapevole di essere più lenta nei movimenti, ha guardato il tabellone delle partenze per cercare il gate del suo volo e ha chiesto agli assistenti di terra se avesse il tempo di andare in bagno primadi imbarcarsi. Questi le hanno detto che aveva "circa 20 minuti" di tempo, ma al ritorno ha scoperto che l'imbarco stava già per chiudere. Non solo: al gate ha avuto anche una discussione con un addetto che ha contestato le dimensioni del suo bagaglio, facendo sì che la signora si ferisse lievemente nel tentativo di fare la verifica delle misure della borsa.

Dopo aver risolto le questioni, la sua fretta di non perdere il volo e quella del personale di chiudere il gate l'hanno fatta salire su un aereo: quello sbagliato. Nessuno si è reso conto che quello non era il volo della signora perché era stato cambiato il gate mentre Beverly era in bagno.

La scoperta incredibile mentre si trovava in volo: dei membri dell'equipaggio si sono avvicinati a lei per curarle la ferita dicendole che si sarebbe potuta rilassare una volta arrivati in Giamaica: "Ho riso e pensavo stessero scherzando ma dall’espressione del loro volto ho capito che era tutto vero". Non solo. L'assistente di volo le ha anche fatto notare che stava entrando in un Paese senza passaporto: è illegale. "La donna al gate non ha fatto il suo lavoro", è l’accusa mossa in tutta risposta da Beverly che, una volta atterrata in Giamaica, ha raccontato l’accaduto alle autorità locali che le hanno permesso di attendere il volo successivo per Filadelfia, diverse ore dopo.

"Siamo sinceramente dispiaciuti che la cliente sia stata in grado di imbarcarsi sul volo sbagliato e abbiamo presentato le nostre scuse. Le abbiamo fornito un rimborso di 600 dollari e un risarcimento e abbiamo affrontato la questione con il personale dell’aeroporto", ha dichiarato da parte sua la compagnia aerea.

Continua a leggere su Today.it