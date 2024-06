Impresa interrotta

/ Argentina

Scala un grattacielo senza protezioni: "bloccato" al 25esimo piano e arrestato

Marcin Banot, influencer polacco noto sui social per le sue imprese spericolate, è finito in manette a Bueons Aires, in Argentina, dove stava tentando di scalare il grattacielo Globant indossando soltanto una maglia di Lionel Messi