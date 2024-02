Le scarpe da ginnastica da 8 milioni di dollari

Un set di scarpe da ginnastica indossate dal campione di pallacanestro Michael Jordan è stato venduto per 8 milioni di dollari dalla casa d'aste Sotheby's. Molti considerano Jordan il più grande atleta mai vissuto: in carriera ha vinto 6 campionati NBA, 6 MVP delle finali, 5 MVP della lega e 2 medaglie d'oro olimpiche.

Le sei sneakers sono conosciute semplicemente come "The Dynasty Collection" e sono s tate indossate da Jordan durante le sue sei vittorie nel campionato NBA negli anni '90. Si tratta di 6 Air Jordan indossante nelle partite vincenti dei suoi 6 campionati NBA in carriera. Il set è composto da Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) e Air Jordan XIV (1998).