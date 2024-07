Lo scheletro di dinosauro venduto per 40 milioni di euro

Lo scheletro di uno stegosauro è stato venduto all'asta per la cifra record di 44,6 milioni di dollari, pari a circa 40 milioni di euro. "Teatro" della vendita la casa d'aste Sotheby's a New York: Apex, così è stato soprannominato l'esemplare di stegosauro erbivoro, è alto 3,4 metri e lungo 8 dalla coda al naso. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un fossile, anche se l'acquirente non è stato reso noto, la casa d'aste ha confermato che "Apex è nato in America e rimarrà in America". Il precedente record era stato stabilito nel 2020 quando il Tyrannosaurus Rex chiamato Stan, era stato venduto per 31,8 milioni di dollari.

Apex, lo scheletro di dinosauro venduto all'asta per 40 milioni

Lo scheletro di Apex, tra i più completi mai trovati, è stato scoperto per caso da un paleontologo nel 2022 vicino alla città di Dinosaur, nello stato occidentale del Colorado (Stati Uniti). A scovarlo è stato Jason Cooper, un cacciatore di fossili professionista, che ha deciso di chiamarlo Apex (apice in inglese) per le sue mastodontiche dimensioni che lo rendevano un essere dominante nel suo ambiente naturale.

Lo scheletro montato, che risale al tardo Giurassico, circa 161 milioni - 146 milioni di anni fa, è lungo circa 8 metri e alto 3,3 metri. Le sue dimensioni indicano che si trattava di uno stegosauro adulto, con segni di artrite che suggeriscono un'età avanzata. ome sottolineato da Sotheby's nella nota presente sul proprio sito, si tratta di un "pezzo" praticamente unico: "Lo stegosauro più bello apparso all'asta, Apex ha fatto la storia diventando il fossile più prezioso mai venduto all'asta". Il prezzo ha superato di circa undici volte le stime iniziali, con ben sette acquirenti che hanno partecipato alla gara per accaparrarsi lo stegosauro.

L'esemplare è completo per circa il 70%, con 254 pezzi di ossa fossili ed elementi stampati e scolpiti in 3D che costituiscono il resto dei 319 elementi. Le ossa erano inizialmente racchiuse nella roccia e hanno dovuto essere scavate e pulite faticosamente con getti di sabbia e scalpelli pneumatici. Il dinosauro è montato su un'armatura d'acciaio personalizzata con staffe individuali per ogni pezzo, che facilita il trasporto e lo studio scientifico dell'esemplare. L'armatura è inoltre progettata per consentire alla testa di essere rivolta in entrambe le direzioni, a seconda della stanza in cui viene esposta.

I vincoli di spazio limitano il numero di collezionisti privati che possono ospitare realisticamente interi esemplari di dinosauro, ma pochi musei, se non nessuno, hanno il budget per un'acquisizione da 44,6 milioni di dollari. Sotheby's non ha indicato immediatamente un acquirente per lo scheletro fossile, come è tipico per le vendite di alto profilo organizzate dalle principali case d'asta. Secondo Sotheby's, il nuovo proprietario, che ha chiesto di restare anonimo, sarebbe intenzionato a presterà l'opera a un'istituzione statunitense non meglio specificata.