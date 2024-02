Lo scherzo alla mamma in vacanza: ricopre casa di carta argentata

Ci sono scherzi che si possono realizzare in pochi secondi e altri, più complessi, che richiedono ore e ore di lavoro. È il caso di Maks, un ragazzo inglese di 20 anni che ha deciso di mettere in atto una burla a dir poco elaborata: prima che la mamma facesse ritorno dal suo viaggio in Polonia, ha ricoperto l'appartamento con 900 metri di carta argentata. Ogni oggetto, dai divani alla cucina, completamente coperto di alluminio: uno scherzo che ha richiesto diverse ore di tempo, oltre che un enorme spreco di materiale.

L'effetto, almeno, è stato quello desiderato: la 36enne Anna Jankowski, vittima dello scherzo, è rimasta senza parole quando ha visto "l'opera" del figlio, che ai media britannici ha rivelato anche il costo dell'impresa: "Per i materiali necessari ho speso 260 euro, tra carta stagnola e nastro adesivo, mentre per portare a termine ci sono volute circa 40 ore".

Il 20enne ha pubblicato il video dello scherzo sul suo account TikTok @thatguymaks, con la clip che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 20 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. A dire la verità, sono pochi gli utenti che l'hanno presa a ridere. In molti criticano l'enorme spreco di carta argentata e il danno ambientale, facendo notare in diversi modi l'evidente abbondanza di "tempo libero" del giovane, che forse potrebbe dedicarlo a qualcosa di più utile e costruttivo.