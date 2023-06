Lo scivolo di emergenza esplode dentro l'aereo: ci sono feriti

Uno scivolo gonfiabile di emergenza si è dispiegato accidentalmente all'interno di un aereo della Delta Air Lines mentre il velivolo con 168 passeggeri a bordo era a terra all'aeroporto internazionale di Salt Lake City.

Il volo, Delta 520 da New York-JFK a Los Angeles era stato dirottato su Salt Lake City a causa di un problema di manutenzione come spiegato dalla portavoce della compagnia aerea. "Mentre era a terra, lo scivolo dello stesso aereo è stato dispiegato per caso". Un membro dell'equipaggio è stato portato in ospedale

I 168 passeggeri sono stati fatti scendere e imbarcati su un altro volo atterrato poi all'aeroporto internazionale di Los Angeles sabato sera dove hanno potuto raccontare la strana esperienza.