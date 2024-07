Lo scontrino folle dopo la notte alcolica: "Dovrò lavare i piatti per pagarlo"

Una notte di alcol a fiumi è costata molto cara al dj Jax Jones, rimasto a bocca aperta insieme ai suoi amici Jason Derulo e Joel Corry di fronte a uno scontrino "folle" da 22.338 euro. Il nuovo clamoroso caso arriva dall'isola di Ibiza, non certo famosa per essere una meta economica. Il trio, come testimoniato da un video pubblicato su Instagram, tra una bottiglia prestigiosa e l'altra sono riusciti ad arrivare alla cifra monstre di oltre 22mila euro

Nel filmato, oltre all'importo dello scontrino, è possibile scorgere anche la lunga lista di bevande consumate dai tre cantanti. Ci sono ben sette bottiglie di Côtes de Provence, due di champagne, prosecco e altri alcolici tutt'altro che economici. Il dj ha ironizzato sotto il post sui social scrivendo: "Immagino che dovrò lavare i piatti per pagare il conto che mi hanno lasciato Jason e Joel".

I tre musicisti si trovavano a Ibiza per festeggiare l'uscita del brano "Tonight" e hanno deciso di lasciarsi andare a una serata folle. Il video però non è stato accolto molto bene dai fan del dj. In molti si sono infuriati per l'enorme somma spesa in alcolici. Commenti che vanno da "è quello che guadagno in sei mesi" a "era il mio stipendio dello scorso anno e più di quello che guadagnerò in questo". Insomma, è ovvio che artisti musicali di questo calibro possano permettesi spese folli, ma a ostentare la propria ricchezza non si fa mai bella figura.