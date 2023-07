Usare le sedie a rotelle elettriche al posto delle e-bike: è la nuova moda cinese

Quando il codice della strada sulle biciclette elettriche diventa troppo stringente, c'è chi pensa a un'alternativa alla mobilità. I giovani cinesi della città meridionale di Guangzhou hanno abbandonato le e-bike per rivolgersi a un altro mezzo: le sedie a rotelle elettriche.

Molti hanno optato per questo nuovo "mezzo" dopo l'inasprimento delle regole del codice della strada, che prende di mira proprio l'uso delle biciclette elettriche. Con le nuove norme, viene introdotta un limite per la circolazione alla velocità delle e-bike e l'obbligo di scendere e spingere la bicicletta quando si attraversano le strisce pedonali.

Per il Dipartimento dei trasporti, invece, solo le sedie a rotelle motorizzate per disabili - che utilizzano la benzina come carburante - sono vincolate dalle norme sul traffico e richiedono la registrazione.

La sedia a rotelle elettrica "risparmia fatica ed è versatile, la puoi 'guidare' senza preoccuparti di dover trovare un parcheggio", ha detto la scorsa settimana un giovane in un servizio del media di Hong Kong, HK01.

L'interesse verso le sedie a rotelle elettriche ha fatto esplodere gli acquisti del prodotto. Nella prima metà del 2023, c'è stato un aumento del 60% nelle vendite di questo "mezzo" alternativo, con quelle che costano 3.000 yuan (oltre 300 euro) tra le più vendute.