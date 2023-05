Seguono le indicazioni del GPS e finiscono in mare

Quando la vacanza in uno scenario da sogno si trasforma in un incubo. È quanto successo a una famiglia americana in vacanza alle Hawaii "colpevole" di aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare che, invece di condurli verso la direzione desiderata, li ha fatti sprofondare in acqua nel porto di Honokohau.

La scena è stata ripresa da un'abitante del luogo che ha dichiarato al Washinghton Post: "Mi ero seduta lì per cercare riparo dalla pioggia, e poi è successo. Ho visto un auto oltrepassare la nostra imbarcazione e inabissarsi in acqua a una velocitò sostenuta. È stato fatto inavvertitamente, nessuno aveva un espressione di panico, stavano tutti sorridendo".

La guidatrice della vettura aveva la cintura allacciata, nel video si vedono i passeggeri uscire dai finestrini ed essere soccorsi dai presenti. I due sono stati aiutati a raggiungere il molo a nuoto, mentre l'auto si è inabissata completamente dopo qualche minuto.

I due hanno dichiarato di essere finiti in acqua seguendo le indicazioni del GPS mentre cercavano di raggiungere il luogo di un'escursione.