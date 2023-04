Trovato un rarissimo serpente velenoso nel parco giochi per bambini

Peculiare avviso ai frequentatori di parchi: fate attenzione. Un serpente, con le caratteristiche bande bianche e nere, identificato come un krait fasciato o bungarus fasciatus, è stato avvistato presso un parco giochi per bambini a Singapore, il Pasir Ris Park. È raro vederlo di giorno in quanto il bungarus fasciatus è un predatore notturno. Misura oltre un metro e mezzo circa di lunghezza. La vividezza del serpente è stata ciò che ha attirato l'attenzione del signor Jimmy Hoon, che ha girato il video pubblicato poi su Facebook e ripreso dal quotidiano The Straits Times.

Il serpente divenne famoso ai tempi della guerra del Vietnam: allora venne chiamato "two-step snake" (serpente dei due passi), per indicare che dopo un suo morso lascia pochissimo tempo al malcapitato prima che questi muoia. Trattasi di esagerazione, anche se il veleno di questo serpente può effettivamente uccidere, in alcuni casi, in meno di un'ora. I krait fasciati non sono comuni a Singapore: l'esemplare potrebbe aver nuotato dalla vicina Pulau Ubin o dalle foreste di mangrovie nelle vicinanze. La loro presenza è rara in zona abitate, preferiscono aree con poche presenze umane.