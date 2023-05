Sesso di giorno sul lungomare, il sindaco pubblica la foto: "Forse avete esagerato"

Non hanno saputo controllare la passione, così un uomo e una donna hanno consumato un rapporto sessuale in pieno giorno sulla spiaggia di Capo Colonna (Trani). Tutto potevano immaginarsi ma non che la loro perfomance sarebbe finita sulla pagina Facebook del sindaco, con annesso commento: "Forse avete un po' esagerato".



La coppia, evidentemente per nulla intimidita, si è lasciata andare sotto gli occhi di decine di persone. Qualcuno è andato via, ma c'è stato chi li ha ripresi e il video si è rapidamente diffuso in rete.

Un fotogramma (con i volti oscurati) è stato condiviso su Facebook anche dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. "Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili - ha scritto il primo cittadino a corredo della foto - avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po' esagerato".

La scelta del sindaco di commentare l’episodio con sarcasmo ha diviso i cittadini anche sui social. Tra i commenti al post di Bottaro c’è chi chiede "l’identificazione dei protagonisti del video per denunciarli per atti osceni in luogo pubblico" e chi invece sottolinea "lo stato di abbandono e degrado in cui si trova il 99% della città". Altri utenti ammettono di avere tentato di vedere il filmato proprio dalla pagina del sindaco (nell'immagine postata, essendo tratta da un video, appare il simbolo "play"). C'è anche chi sceglie l'ironia: "Sindaco, per vedere il video completo sono dovuto andare sul profilo Facebook di un ex sindaco, non lasciamo alle opposizioni queste opportunità".

