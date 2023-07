Donna "si risveglia" poco prima del funerale: era stata dichiarata morta per errore

Una donna di 49 anni, dichiarata morta, si è "risvegliata" pochi attimi prima del suo funerale. Chataporn Sriphona, questo il suo nome, ha sorpreso tutti durante il trasporto al tempio buddista dove si sarebbe officiato l'ultimo saluto, in Thailandia. La donna, che ha un tumore al fegato, era stata dichiarata deceduta dai paramedici perché "non respirava più". Evidentemente non era così.

Secondo quanto racconta il giornale thailandese Khao Sod, quando le condizioni di salute Chataporn si sono aggravate, la famiglia ha dato disposizione agli operatori sanitari di riportarla a casa. I paramedici si sono però accorti che non respirava più e l'hanno data per morta, chiamando anche l'anziana madre per darle la triste notizia.

Mentre i parenti organizzavano le cerimonie funebri tradizionali al tempio locale Wat Sri Phadung Pattana, dove la salma avrebbe dovuto essere custodita nella notte prima della cremazione, c'è stato un colpo di scena. Proprio nel corso del tragitto verso il tempio, Chataporn si è improvvisamente risvegliata. Adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

In Ecuador qualche settimana fa una donna si era "risvegliata" nella bara al suo funerale, davanti ai parenti sbalorditi. Era poi deceduta davvero la settimana seguente.

Continua a leggere su Today.it...