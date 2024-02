Si veste come Richard Gere in 'Ufficiale e gentiluomo' e porta via la moglie dall'ospedale

L’ha visto entrare nella stanza di ospedale con un mazzo di rose rosse, vestito come Richard Gere in 'Ufficiale e gentiluomo', poi l’ha presa in braccio e l'ha portata via mentre sentiva in sottofondo la colonna sonora del film "Up where we belong" di Joe Cocker.

Il gesto romantico che Mauro Forbicini, 50enne di Riccione conosciuto anche come deejay Maurino, ha fatto nei confronti della sua compagna di vita Glenda non è passato inosservato, piuttosto direi che ha incantato tutti i presenti, web compreso.

"Voleva essere una sorpresa e un gesto romantico - ha raccontato Mauro in un post dopo che la sua storia è diventata di dominio pubblico -. Quando mi ha chiamato il Carlino mi aspettavo un trafiletto a bordo pagina, invece siamo finiti in copertina. Per inciso. Grazie a tutti degli auguri e dei complimenti. Però i bravi mariti, secondo me, non sono quelli che affittano un costume e comprano fiori. Sono quelli che ogni giorno lavano, stirano, cucinano e stanno con i propri figli...e io ci sto ancora lavorando su!". E con questa ultima frase si è conquistato la stima di moltissime altre persone.