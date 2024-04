Spediscono per sbaglio il gatto in un pacco Amazon: ritrovato dopo 6 giorni

Si è intrufolato per curiosità in una scatola per il reso Amazon e ci è rimasto dentro per sei giorni. Poi è stato liberato a diverse centinaia di chilometri di distanza da casa, sano e salvo. È questa la vicenda che ha visto protagonista il gatto, di nome Galena, di una coppia statunitense dello Utah, che ha accidentalmente spedito il proprio animale domestico in un pacco Amazon. Il felino è rimasto intrappolato nella scatola per quasi una settimana senza cibo né acqua. L'animale è stato liberato nello stato della California.

La proprietarie dell'animale si era accorta che il gatto era scomparso da qualche giorno. Per quasi una settimana, la donna ha perquisito la casa e il quartiere, affiggendo diversi manifesti in giro. Dopo sei giorni, la proprietaria dell'animale ha ricevuto un messaggio che la informava che il microchip di Galena era stato scansionato e, poco dopo, è arrivata la chiamata da un veterinario californiano.