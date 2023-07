Spende 250mila sterline per somigliare a Barbie, ora vuole diventare Ken

Aveva speso quasi 250mila sterline (290mila euro) in interventi di chirurgia estetica per assomigliare a una bambola Barbie, ora ha deciso di fare una 'de-transizione' e diventare Ken. Il 33enne inglese Oli London, di Hertford, non è nuovo a questi cambiamenti totali di aspetto fisico per inseguire la celebrità. Nel 2018 aveva rivelato di aver speso oltre 75mila sterline in interventi chirurgici per assomigliare alla star del K-pop, Jimin, della boyband sudcoreana Bts. Poi il suo desiderio è cambiato e ha deciso di diventare Barbie.

Adesso l'ulteriore cambio di programma, come riporta il Daily Mail, con la decisione di assomigliare al fidanzato della bambola, Ken, mentre la sua migliore amica Aliia Roza, 37 anni, si fa chiamare Barbie. "Aliia ha speso milioni negli anni per vivere la sua vita come una vera Barbie. L'anno scorso abbiamo partecipato entrambi al Festival di Cannes come Barbie. Ma quest'anno, da quando mi sono de-transizionato per tornare a essere un uomo, siamo come Barbie e Ken e ci siamo fatti fare dei vestiti su misura abbinati che indossiamo per i red carpet del Festival di Cannes e della Mostra del Cinema di Venezia e per qualsiasi altro evento speciale", ha spiegato London.

Sebbene abbia speso centinaia di migliaia di sterline per il suo aspetto esteriore, dice di essere alla ricerca di qualcosa che "manca dentro", parlando delle sfide che ha affrontato lungo il percorso di scoperta di se stesso e della consapevolezza di poter essere Ken senza fare "cose dannose". "Quando mi sono trasformata in una donna ho avuto tutte queste lodi e questo amore, ma mi mancava qualcosa dentro. Pensavo che tutti i miei problemi personali fossero dovuti alla mia identità di genere, ma poi ho capito che non era così. Ho fatto terapia e sono andata in chiesa. Fare tutti questi interventi non mi rende felice", ha spiegato concludendo: "Avevo bisogno di togliermi questo vestito e ho capito che posso ancora sentirmi una bambola Ken senza fare cose dannose".

