L'auto della sposa è in panne: viene accompagnata in chiesa dai pompieri

Una missione speciale per salvare un matrimonio. I Vigili del fuoco volontari di Vanga, sull'altipiano del Renon, in provincia di Bolzano, sono intervenuti sabato 29 luglio in soccorso di una sposa: l'auto che avrebbe dovuto portarla in chiesa non partiva e la donna non aveva alcuna idea di come raggiungere in tempo il luogo in cui era prevista la cerimonia nuziale. Un po' di ritardi in questi casi è obbligatorio, ma la sposina rischiava di non poter pronunciare il fatidico "sì".

Per fortuna sono intervenuti i pompieri di Vanga che, saputo del guasto, hanno interrotto le operazioni di pulizia in cui erano impegnati e sono andati in soccorso della sposa. Sono andati Soprabolzano a prendere la donna con il furgone di servizio, ovviamente decorato con tanto di fiori per l'occasione e poi sono andati in chiesa a sirene spiegate. La giovane è così riuscita ad arrivare in tempo alla chiesa parrocchiale di Vanga e il rito nuziale ha potuto avere inizio. Un imprevisto che sicuramente renderà ancora più unico il ricordo di questo giorno così speciale.

