La sposa risponde "no" e scoppia a ridere durante le nozze: matrimonio annullato. Il video

Lo "scherzo" è finito male, decisamente male. Quando l'officiante le ha chiesto se voleva prendere in sposo il suo fidanzato, lei ha risposto di "no". Così una giovane venezuelana di nome Miriam ha rovinato il momento più bello della sua vita. Infatti, nonostante abbia poi subito precisato che si trattava di uno scherzo e abbia pronunciato il fatidico "sì", si è sentita rispondere che a quel punto le nozze non potevano più essere celebrate. È successo a Caracas, in Venezuela.

Miriam voleva fare uno scherzo al suo fidanzato, Danilo. Alla domanda: "Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?", ha risposto di "no" ed è subito scoppiata a ridere. L'officiante, responsabile del registro civile locale, ha preso tutto sul serio e le ha detto: "No, non si può scherzare. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un'altra data". La scena è stata ripresa con gli smartphone dagli invitati al matrimonio e poi diffusa su TikTok, dove il video è diventato virale.

Quando l'officiante ha comunicato alla sposa che non avrebbe più potuto unirla in matrimonio al suo partner, in sala è sceso il gelo. Lo sposo è rimasto pietrificato, e anche Miriam è rimasta sconvolta. Il responsabile del registro civile locale ha spiegato: "Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire 'sì' senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessun tipo". E adesso? Il matrimonio annullato dovrà essere celebrato di nuovo, in un'altra data. Stavolta senza scherzi, si spera.

Video da Twitter @AndresGuzman_92

