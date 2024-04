Dai banchi di scuola alle nozze: gli sposi tornano nella classe in cui si sono innamorati

Un amore nato tra i banchi di scuola, che meritava di essere "celebrato" proprio lì, nella classe in cui il sentimento è sbocciato. Due ex studenti del liceo Guglielmo Marconi di Foggia, hanno deciso di fare una visita a sorpresa nell'istituto scolastico in cui si erano conosciuti. Lo scorso 27 aprile i due neo sposi hanno varcato la soglia del loro ex liceo accompagnati da alcuni compagni della 5F dell'anno scolastico 2007/2007 e alcuni docenti dell'epoca.

Dai banchi all'altare: sposi tornano in classe per le nozze

Un momento romantico e commovente, immortalato da uno scatto, condiviso poi sulla pagina Facebook della scuola: "Dai banchi di scuola all' altare. Un'ex alunna e un ex alunno del liceo Marconi, nel giorno delle loro nozze, sono tornati a scuola, insieme ai loro compagni di classe e qualche insegnante. Un evento insolito, ma davvero gradito", commenta l'istituto scolastico sulla propria pagina social.

"I due sposini hanno piacevolmente stupito tutti, in una normale giornata scolastica - prosegue il post -. Ma per loro un giorno importante, e dopo il sì hanno voluto festeggiare anche nella scuola che li ha visti crescere e nella quale si sono conosciuti, tornando proprio nell'aula di quell'ultimo anno scolastico, 2006/2007. Il Marconi resta nel cuore! Felicitazioni, ragazzi. Vi auguriamo ogni bene e tanta felicità".