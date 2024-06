Lo strano squalo con la "gobba" scoperto da due pescatori

Due pescatori di Titusville, in Florida (Stati Uniti), padre e figlio, sono rimasti a bocca aperta quando hanno catturato una creatura marina che non avevano mai visto. Una sorta di squalo con la gobba che ha incuriosito i due appassionati, che hanno fotografato lo strano esemplare prima di rigettarlo in mare, e hanno chiesto aiuto agli esperti del FWC Fish and Wildlife Research Institute.

Gli studiosi, una volta analizzate le immagini, sono riusciti a svelare il mistero. Si tratta di uno squalo toro che presenta anomalie molto evidenti. "L'esemplare pescato nelle acque dell'Indian River nell'area di Titusville non lontano dall'Atlantico sembra presentare una forma di scoliosi o una deformità spinale che colpisce la colonna vertebrale".

Sebbene la condizione sia rara, il nostro team ha evidenziato anomalie simili in altri squali e in altre specie di pesci. Questo squalo, in particolare, è stato liberato con successo", si legge nel post in cui sono pubblicate anche le radiografie a cui sono stati sottoposti altri esemplari.

"C'è voluta un'ora per tirarlo fuori - ha raccontato Brian Tittle, che con il figlio ha catturato la 'creatura. Peschiamo da tutta la vita. Appena lo abbiamo visto, abbiamo capito che qualcosa non andava".