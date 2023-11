Il mistero dello stagno rosa

Non uno scherzo di cattivo gusto o un incidente con camion di vernice, ma un fenomeno naturale la cui origine è ancora da comprendere. Dall'inizio del mese di ottobre uno stagno situato nel Kealia Pond National Wildlife Refuge, sull'isola di Maui, alle Hawaii, è diventato improvvisamente color rosa brillante. Un colpo d'occhio incredibile, con le immagini che in breve tempo hanno fatto il giro dei social.

Un rosa in pieno stile "Barbie" che ha attirato l'attenzione di molti curiosi, ma che in realtà potrebbe nascondere dei pericoli. Proprio per questo motivo le autorità locali stanno indagando per capire cosa stia provocando la colorazione rosa di questo piccolo specchio d'acqua, poco distante dall'oceano. In un primo momento si pensava che il particolare colore assunto dalle acque dello stagno avesse a che fare con una fioritura eccezionale di alghe, che si temeva potessero essere tossiche. Ipotesi scartata dopo i primi test di laboratorio, che hanno "scagionato" le alghe.

Dietro lo strano fenomeno potrebbe esserci un problema legato alla siccità. I test effettuati fino ad ora hanno evidenziato la presenza di alobatteri, dei minuscoli organismi che proliferano soprattutto nelle acque con un alto livello di salinità. Nei periodi con scarse piogge, la salinità dello stagno diventa molto elevata, motivo per cui le autorità sperano che la situazione torni alla normalità con l'arrivo delle prime precipitazione. Ulteriori test verranno effettuati per capire cosa sia successo al piccolo specchio d'acqua, che in passato aveva già superato lunghi periodi di siccità ma senza diventare completamente rosa. Per sicurezza le autorità locali hanno stabilito il divieto di balneazione, invitando i cittadini a non mangiare i pesci del laghetto e a evitare che i loro animali domestici bevano l'acqua rosa.

