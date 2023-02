Investe un cane mentre è in diretta su Twitch. Poi scappa a tutto gas

Era in diretta sul suo canale Twitch mentre guidava quando, evidentemente distratta dall'uso del telefonino, ha investito un cane che attraversava la strada in quel momento. Tutto live, tutto davanti agli occhi dei suoi fan, tutto ripreso e commentato in tempo reale.

È quello che è successo a un'influencer polacca, Sidneuke, il cui account su Twitch è stato momentaneamente sospeso. Infatti, la ragazza, oltre ad aver investito il cane, subito dopo, mentre era ancora in diretta, si è scagliata contro chi lascia i cani liberi in strada, accusando i padroni di mettere in pericolo le altre persone e, soprattutto, ripartendo a tutto gas mentre era ancora live.

Andiamo con ordine, e ricostruiamo i fatti. L'influencer, nota in Polonia come Sidneuke, era live sul proprio canale di streaming mentre era alla guida. Un'abitudine molto pericolosa, che può creare incidenti gravissimi in qualsiasi momento. Mentre guidava e contemporaneamente rispondeva ai fan che le scrivevano, Sidneuke ha nuovamente abbassato lo sguardo per leggere i vari commenti, e in quel momento deve aver urtato qualcosa. L'espressione del suo viso non lasciava dubbi: la sua bocca aperta, spalancata valeva più di ogni prova. Inoltre nella live - si legge sul The Sun - si è sentito benissimo un cane guaire immediatamente dopo l'impatto. La streamer a quel punto è scesa dalla macchina, il piagnucolare del cane si è fatto ancora più forte, lei si è guardata intorno e poi è rientrata in macchina. A quel punto ha iniziato - racconta sempre il The Sun - a inveire contro i cani e i loro padroni, accusandoli di lasciarli andare liberi per strada, aggiungendo che sono un pericolo per l'incolumità dei cittadini e che questa cosa è contro la legge.

Poi, ha messo in moto la macchina, è ripartita, ed ha continuato la sua "live". Fino a che Twitch non le ha sospeso, probabilmente momentaneamente, sospeso il canale.