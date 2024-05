Suv parcheggia sul marciapiede, passanti apparecchiano sul cofano

Sta facendo il giro del web un video girato a Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano, in cui si vede un suv bianco parcheggiato sul marciapiede con il cofano perfettamente apparecchiato. Tovaglia a quadretti bianca e rossa, tovaglietta, due bicchieri e persino un fiore in una bottiglia d'acqua come centrotavola. Le immagini girate da Loreto Valente, attivista della mobilità dolce, sono subito diventate virali.

Sul parabrezza un biglietto scritto in italiano e in inglese, con su scritto: "A ca**o di cane. Così i passanti sembrano aver risposto al parcheggio selvaggio dell'automobilista. Tornato a riprendere la sua auto avrebbe detto: "Ma ve pare questo il modo?".