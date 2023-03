Si fa tatuare gli addominali per non dimagrire: "Sono pronto per l'estate"

Avere addominali scolpiti è il sogno di ogni uomo, soprattutto con la prova costume che come ogni anno incombe, portando con sé le sue "sentenze". Ma c'è chi ha lavorato d'anticipo, ma invece di farlo in palestra, lo ha fatto da un tatuatore. È il caso di Dean Gunther, un'artista di Manchester, in Inghilterra, che ha impiegato ben due giorni per tatuare sulla pancia di un cliente degli addominali degni di un bodybuilder. Il ragazzo in questione, non riuscendo a dimagrire, ha deciso di farsi disegnare un fisico scultoreo, evitando così l'attività sportiva e una dieta ferrea.

Come mostra il video pubblicato da Dean Gunther sul suo profilo Instagram, il tatuatore ha riprodotto un addome muscoloso nei minimi dettagli: "Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo - ha spiegato - Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite, ma sono d'accordo".

Tra le varie piattaforme social il filmato è diventato virale, accumulando migliaia di visualizzazioni: il video mostra i vari step del tatuaggio, dal disegno preliminare al lavoro concluso, con il cliente che mostra orgoglioso i suoi nuovi addominali alzando la maglietta.