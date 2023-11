"Aiuto mi ha investito": la truffa della retromarcia, ecco il video per non farsi ingannare

Un uomo attende tra le auto, facendo finta di parlare al telefono, mentre aspetta che qualcuno esca dal parcheggio in retromarcia. L'uomo, come si vede dalle immagini registrate da un cittadino foggiano, si affretta ad attraversare e si butta a terra fingendo di essere stato colpito dall'auto in retromarcia. L'anziano alla guida, credendo in un suo attimo di distrazione scende dal mezzo e aiuta il candidato truffatore a rialzarsi, ma fortunatamente alla scena, oltre a chi sta riprendendo per documentare il tutto, assiste un passante che lo minaccia di chiamare le forze dell'ordine. Lo "stuntman", capita la situazione a lui sfavorevole si allontana frettolosamente dicendo di non aver fatto niente.