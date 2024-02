Tesla cade nel fiordo gelato, passeggeri salvati da una sauna galleggiante

Erano finiti nel fiordo gelato con la loro auto e rischiavano di morire assiderati, ma sono stati salvati da incontro inaspettato: quello con una sauna galleggiante. Un video filmato da testimoni a Oslo e ottenuto dall'Afp mostra il veicolo, una Tesla, parzialmente sommerso dall'acqua e con gli occupanti seduti sul tetto. "Quando l'auto è finita in acqua, apparentemente c'erano due persone all'interno", ha scritto la polizia della capitale norvegese su X. "Sono stati salvati da una sauna galleggiante", ha aggiunto. Nelle immagini si vede la sauna galleggiate con tre persone a bordo che si avvicina alla vettura ormai quasi completamente sommersa e mette in salvo i due malcapitati.

L'Oslofjord dispone di diverse saune galleggianti disponibili per il noleggio, alcune delle quali sono motorizzate. "Sono andato a tutto gas verso le persone che si stavano tirando fuori dall'abitacolo dell'auto", ha detto il 'capitano' dell'imbarcazione, Nicholay Nordahl, al quotidiano Verdens Gang. "Siamo arrivati proprio mentre l'auto affondava. "Con l'aiuto di due ospiti, li abbiamo ripescati. Hanno potuto riscaldarsi nella sauna", ha aggiunto. Secondo un agente di polizia citato dai media, i due automobilisti sono rimasti illesi.

La polizia ha detto di non sapere perché la Tesla sia finita in acqua, ma la persona che rea al volante ha spiegato al giornale che pensava che l'auto fosse in modalità parcheggio su una banchina ai margini del fiordo, quando ha premuto il pedale dell'acceleratore. "È partita ed è finita in acqua", ha aggiunto, spiegando che "è stata una sensazione orribile". Il veicolo è stato poi recuperato da un carro attrezzi.